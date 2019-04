Mit der für den 1. Juli angekündigten Rentenerhöhung steigt der Rentenwert im Osten auf 96,5 Prozent des Westwerts. Der Rentenwert gibt den Wert eines Entgeltpunkts in der Rentenversicherung an. dpa/nd

Bartsch bezog sich damit auf das schrittweise Abschmelzen der Höherwertung der Ostlöhne bei der Errechnung der Rentenanwartschaften. Wegen des niedrigen Lohnniveaus im Osten werden die Löhne hier bei der Rente höher gewertet. Mit der derzeit schrittweise vollzogenen Ost-West-Angleichung bei der Rente wird diese Höherwertung bis 2024 aber abgeschmolzen. Im Gegenzug wird der Rentenwert Ost an den Westwert angeglichen.

Berlin. Linksfraktionschef Dietmar Bartsch hat die Bundesregierung aufgefordert, die Höherwertung der Löhne bei der Rente im Osten länger als geplant beizubehalten. Bundeskanzlerin Angela Merkel solle »ihre Restzeit als Kanzlerin« dafür nutzen, die mit der Rentenangleichung von Ost und West einhergehende »verheerende Abwertung« der Ostlöhne bei der Rente zu stoppen, sagte Bartsch der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

