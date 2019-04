Foto: dpa/Christian Charisius

Es scheint wie im Märchen von Hase und Igel zu sein: Entsteht irgendwo eine größere Zahl neuer Wohnungen, stehen bei der nächsten Besichtigung anderswo doch wieder Schlangen von Suchenden im Hausflur. Die Nachfrage nach Wohnraum ist in einer Großstadt wie Hamburg scheinbar nicht zu befriedigen. »Ik bün all dor«, sagt der Igel in dem Märchen und bringt den Hasen zur Raserei. 10.000 Wohnungen sollen pro Jahr in der Hansestadt entstehen, lautet die Vorgabe des rot-grünen Senats.

Am Wochenende fand in der HafenCity Universität eine Tagung mit dem Thema »Suffizientes Wohnen statt Flächenverbrauch« statt. Eingeladen hatte der BUND, der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland. Gekommen waren rund 300 Experten aus der Bauwirtschaft, Architekten und Behördenmitarbeiter sowie Mitglieder politischer Parteien, darunter auch der Hamburger LINKEN.

»Ist es eigentlich gut, eine Schlagzahl von 10 000 Wohnungen pro Jahr vorzugeben?«, fragt...