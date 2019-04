Dresden. Trotz hohen Bedarfs ist der Bestand an Sozialwohnungen in Sachsens größten Städten Leipzig und Dresden im vergangenen Jahr leicht gesunken. In Dresden ging die Zahl der Wohnungen mit Mietpreis- und Belegungsbindung um 13 auf rund 10 175 zurück. Das geht aus der Antwort von Landesinnenminister Roland Wöller (CDU) auf eine parlamentarische Anfrage der Grünen hervor, welche die Landtagsfraktion am Montag in Dresden veröffentlichte. In Leipzig gab es im Jahr 2018 demnach 305 Sozialwohnungen - acht weniger als noch im Vorjahr. Sachsenweit ging ihre Zahl um 122 auf knapp 11 800 zurück.

Zugleich meldeten die...