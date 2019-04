Der Flughafen Tegel sei »denkmalwert aus verkehrsgeschichtlichen, architekturgeschichtlichen und sozialgeschichtlichen Gründen«. So heißt es in einer Mitteilung der Berliner Kulturverwaltung Anfang dieser Woche. Begründet wird damit die Entscheidung des Landesdenkmalamtes, das Ensemble des noch immer wichtigsten Hauptstadtflughafens unter Denkmalschutz zu stellen. Geschützt ist neben dem Bereich »Otto Lilienthal« (Tegel Süd) auch der »Französisch-amerikanische Militärflughafen« (Tegel Nord). Denn zunächst hatten die Besatzungsmächte Frankreich und USA in Tegel 1948 in Reaktion auf die Abriegelung der Berliner Westsektoren durch die UdSSR einen Militärflugplatz...

