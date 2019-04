Ernährungsberatung in Krankenhäusern kann zukünftig abgerechnet werden

Das Krankenhaus hat gegenüber der Krankenkasse Anspruch auf Zahlung der Behandlungskosten, so das höchste deutsche Sozialgericht. Der Vergütungsanspruch für die Behandlung im Krankenhaus entstehe unmittelbar mit Inanspruchnahme der Leistung. Das gelte dann, wenn die Versorgung in einem zugelassenen Krankenhaus erfolge, erforderlich und wirtschaftlich sei.

Im verhandelten Fall behandelte das Krankenhaus den Mann über eineinhalb Monate teilstationär in seiner Tagesklinik. Der Krankenkasse stellte es hierfür insgesamt rund 5600 Euro in Rechnung. Die Kasse lehnte die Übernahme der Kosten jedoch ab. Die Krankenhausbehandlung sei ohne vertragsärztliche Einweisung erfolgt, sondern aufgrund einer »Selbsteinweisung«.

Voraussetzung ist, dass die Behandlung in einem zugelassenen Krankenhaus erfolgt, erforderlich und wirtschaftlich ist. Über diese Entscheidung des Bundessozialgerichts (Az. B 1 KR 26/17 R) informiert die Arbeitsgemeinschaft Medizinrecht vom Deutschen Anwaltverein (DAV).

