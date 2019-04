Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Washington. Das nach zwei Abstürzen verhängte Flugverbot für Verkehrsflugzeuge des Typs Boeing 737 Max wird noch Wochen andauern. Die US-Luftfahrtbehörde FAA teilte am Montag mit, Boeing benötige noch Zeit, um die nach den Abstürzen in die Kritik geratene Steuerungs-Software MCAS weiter zu überarbeiten. Die FAA erwarte das endgültige Paket der überarbeiteten Software erst »in den kommenden Wochen«. Diese werde danach einer »rigorosen Sicherheitsüberprüfung« unterzogen. Die FAA werde die Software vor dem Abschluss dieser Überprüfung nicht zur Installation freigeben. Der US-Flugzeugbauer Boeing hatte das dringend erwartete Software-Update eigentlich bereits am vergangenen Mittwoch vorgestellt. Das Update muss von der FAA genehmigt werden. dpa/nd