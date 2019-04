Potsdam. Angesichts wachsender Aktenberge bekommen die vier Sozialgerichte im Land Brandenburg sechs zusätzliche Richter. Das erklärte Justizministeriumssprecher Uwe Krink am Dienstag. »Das ist ein Plus von knapp zehn Prozent und damit eine spürbare Erleichterung«, sagte Axel Hutschenreuther, Sprecher des Landessozialgerichts. Denn nach dem am Dienstag veröffentlichten Geschäftsbericht des Landessozialgerichts Berlin-Brandenburg ist die Zahl der unerledigten Verfahren zum Ende des Jahres 2018 gegenüber dem Jahreswechsel 2017/2018 um gut 8000 auf 38 528 Fälle gestiegen. dpa/nd