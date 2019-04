Potsdam. Brandenburg und Berlin wollen ihre Planungen für die zusammen 140 Krankenhäuser in beiden Bundesländern besser verzahnen. Ziel sei es, die Versorgung der Patienten in der gesamten Region »flächendeckend, versorgungsnah und in guter Qualität« sicherzustellen, sagte Brandenburgs Gesundheitsministerin Susanna Karawanskij (LINKE) am Dienstag. Dazu sollen die Planungen in Berlin und Brandenburg, die bislang in unterschiedlichen Intervallen liefen, aufeinander abgestimmt und 2021 zeitgleich beschlossen werden. dpa/nd