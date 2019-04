München. Die Staatsanwaltschaft München I hat Anklage gegen einen Hilfspfleger erhoben. Er soll sechs Morde in ganz Deutschland verübt haben. Auch drei versuchte Morde werden dem 37-Jährigen angelastet, ebenso wie Raub, Diebstahl und Betrug. Laut Anklage soll er seinen pflegebedürftigen Patienten Insulin gespritzt haben, obwohl das medizinisch nicht geboten war. Sechs Menschen seien gestorben, andere hätten nur aufgrund umgehender ärztlicher Behandlung überlebt, so die Staatsanwaltschaft. dpa/nd

