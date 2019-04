Rostock. Der faire Handel hat sich in Mecklenburg-Vorpommern zumindest auf kommunaler Ebene noch nicht durchgesetzt. »Über 580 Fairtrade-Städte gibt es in Deutschland, aber mit Rostock und Schwerin liegen nur zwei davon im Nordosten«, sagte Elisabeth Möser vom Eine-Welt-Landesnetzwerk vor einer Fachtagung am Dienstag in Rostock. Die Produkte zeichneten sich dadurch aus, dass die Produzenten in den Entwicklungsländern einen fairen Lohn bekommen, der nicht von den Schwankungen der Weltmärkte abhängt und eine würdige Existenz sicherstellt. »Außerdem werden Umwelt- und Sozialstandards garantiert«, erklärte Möser. dpa/nd