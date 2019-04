Washington. Als Reaktion auf die geplante Installierung eines russischen Raketenabwehrsystems in der Türkei hat die US-Regierung die Auslieferung von Material für F-35-Kampfjets an Ankara gestoppt. Solange die türkische Regierung nicht auf das russische Luftabwehrsystem S-400 verzichte, würden die Aktivitäten rund um die F-35-Jets ausgesetzt, teilte das US-Verteidigungsministerium am Montag in Washington mit. Die USA hätten klar gemacht, dass der Erwerb des S-400-Systems durch die Türkei inakzeptabel sei. Das Pentagon betonte zugleich, der Dialog in dieser Frage gehe weiter. dpa/nd Kommentar Seite 10