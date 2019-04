Dresden. In Sachsen ist die Zahl der sogenannten Reichsbürger und Selbstverwalter mit rechter Gesinnung innerhalb eines Jahres deutlich gestiegen. 2018 hatten 113 Personen aus dieser Szene rechtsextremistische Bezüge. Das geht aus einer Antwort des Innenministeriums auf eine Kleine Anfrage der LINKEN-Fraktion im Landtag hervor, die am Dienstag veröffentlicht wurde. Im Jahr zuvor hatte das Landesamt für Verfassungsschutz 79 Personen mit rechtsextremistischen Bezügen registriert. Das entspricht einem Anstieg von 30 Prozent. dpa/nd

