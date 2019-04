Am Montagabend kommt Andrea Nahles in Berlin in FDP-Magenta auf die Bühne des Allianz-Forums und erklärt: »Manchmal denke ich schon, da hat Herr Lindner Recht.« Sich neuen Bündnissen zu öffnen, scheint derzeit im Trend zu liegen. Die Grünen betiteln sich sogar selbst als die »Bündnispartei« und buhlen unverhohlen um die Gunst der CDU. Auch SPD und FDP haben sich nun auf dieses Terrain gewagt - 50 Jahre nach dem Start der ersten sozialliberalen Koalition traf SPD-Chefin Andrea Nahles bei einer gemeinsamen Veranstaltung auf den FDP-Spitzenmann Christian Lindner.

Beide bemühen sich im Gespräch sichtlich, Gemeinsamkeiten zu finden. Lindner streicht heraus: »Eines können Sozialliberale besser lösen als jede andere Konstellation: Das ist der Komplex Migration.« Währenddessen nickt Nahles, wenn auch grimmig. Es ist wohl nicht das Thema, bei dem sie am liebsten Gemeinsamkeiten ausgelotet hätte. Doch sie räumt ein: »Realismus ohne Ressentiments...