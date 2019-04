Foto: dpa/Boris Roessler

Domenico Lorusso ist wahrlich kein Freund von Schwarzarbeit, im Gegenteil. Der 34-jährige Italiener hat nach seiner Ankunft in Deutschland selbst ein paar Monate schwarz gearbeitet und dort Schlimmes erlebt. Bei den Berlin Migrant Strikers setzt er sich deshalb dafür ein, migrantische Arbeitskräfte vor Ausbeutung zu schützen. Eigentlich haben Lorusso und die Bundesregierung also dasselbe Ziel: die Verhinderung von Schwarzarbeit. Das geplante »Gesetz gegen illegale Beschäftigung und Sozialleistungsmissbrauch« macht jedoch alles nur noch schlimmer, ist Lorusso überzeugt.

Vor sieben Jahren kehrte er seiner Heimat Apulien den Rücken, um sein Glück in Berlin zu suchen. Der Süden Italiens gehört zu den ärmsten Regionen Europas; dort Arbeit zu finden, sei fast unmöglich. »Jeder, der kann, geht dort weg.«

So auch Lorusso, doch nach seiner Ankunft in Berlin lief nichts so, wie er es sich vorgestellt hatte. Ohne Deutschkenntnisse, eine...