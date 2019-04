EU-Türkei-Deal sorgt für Zufriedenheit der EU und unhaltbare Zustände in Griechenland

Uwe Kalbe zu wohlfeiler Kritik aus der EU am Abkommen mit der Türkei

Bericht: laut Kinderrechtsorganisationen fehlen Betreuer und Plätze in Kinderheimen / Lage für die Minderjährigen »deprimierend und gefährlich«

Von weiteren unbekannten Mittätern erhielten sie den Angaben zufolge 1500 Euro pro Schleusung. Bei den Einreisen aus Griechenland zwischen November 2018 und Januar 2019 gaben sie die Flüchtlinge als ihre eigenen Kinder aus, wofür sie den Pass ihres Sohnes nutzten. Daher wurden sie auch wegen Missbrauchs von Ausweispapieren verurteilt. Am Flughafen Berlin-Tegel waren sie schließlich aufgeflogen.

Berlin. Ein Ehepaar ist wegen des Einschleusens mehrerer geflüchteter Kinder aus Griechenland nach Deutschland zu Bewährungsstrafen verurteilt worden. Das Amtsgericht Berlin-Tiergarten verhängte an diesem Mittwoch Haftstrafen von jeweils einem Jahr und elf Monaten auf Bewährung wegen bandenmäßigen Einschleusens, wie eine Gerichtssprecherin sagte. Die 43-Jährige und der 42-Jährige seien voll geständig gewesen. Das Paar brachte demzufolge vier Kinder nach Deutschland, bevor es beim fünften Mal gefasst wurde. Aus finanzieller Not hätten sie sich zu den Taten hinreißen lassen, erklärten die Eheleute.

Außenansicht des Amtsgerichts Tiergarten in Berlin

