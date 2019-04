Experten des München Klinikums Harlaching auf dem Weg zu Schlaganfallpatienten im Umland der bayerischen Hauptstadt Foto: dpa/Tobias Hase

In der Klinik Harlaching geht ein Notruf ein. Im Klinikum Ebersberg wurde ein Patient aufgenommen. Diagnose: Schlaganfall. Die Zeit läuft. Die Ebersberger Ärzte tauschen sich per Videokonferenz mit den Spezialisten des Telemedizinisches Projektes zur integrierten Schlaganfallversorgung in der Region Süd-Ost-Bayern, (kurz: Tempis) in Harlaching aus. Doch in diesem Fall ist es mit der unterstützenden Behandlung per Video allein nicht getan. Ein Spezialeingriff ist nötig, der von den Ärzten vor Ort nicht durchgeführt werden kann. In Windeseile steigt ein Spezialist mit seinem Assistenten in den bereitstehenden Helikopter. 17 Minuten später landet der an der Partnerklinik, wo inzwischen alles für den bevorstehenden Eingriff vorbereitet wurde.

Am 15. Februar 2018 wurde der erste Patient in der Kreisklinik Ebersberg bei München nach der neuen Behandlungsmethode Thrombektomie von einem FI-Team (Flying Interventionalists) aus dem Harlachi...