Was geht uns Prinz Alexander von Hohenlohe-Schillingsfürst (1862-1924) an? Als fraktionsloser Abgeordneter im Reichstag schwankte er zwischen verschiedenen Parteien, ohne je ein besonderes Profil zu gewinnen. Dicht an die Macht kam er, als sein Vater Fürst Chlodwig von Hohenlohe-Schillingsfürst 1894 Reichskanzler wurde und seinen Lieblingssohn zum persönlichen Referenten erkor. Der Prinz gewann intime Einsicht in die große Politik, insbesondere in die Abläufe im Auswärtigen Amt. Nach dem Tod seines Erzeugers 1901 nahm er sich dessen nachgelassener »Denkwürdigkeiten« an, veröffentlichte sie und erntete Empörung. Die Publikation entlarvte schonungslos das persönliche Regiment von Kaiser Wilhelm II. Der schäumte vor Wut. Der Prinz wurde aus dem Staatsdienst entlassen und zog sich ins Privatleben zurück, was ihm bei einem Erbteil von 2,5 Millionen Goldmark nicht allzu schwergefallen sein dürfte. Er nahm seinen Wohnsitz in Frankreich, übers...

