Leipzig. Das Geläut der Leipziger Nikolaikirche verstummt ab Freitag für ein halbes Jahr: Die drei Glocken werden im Zuge der Sanierung und Erweiterung des Geläuts aus dem Turm gehoben, teilte die Kirchgemeinde am Mittwoch mit. Das neue, dann achtstimmige Geläut soll erstmals zu einem Friedensgebet am 9. Oktober erklingen. Zwei Glocken werden in die Gießerei Bachert bei Heidelberg gebracht. Dort soll der Zusammenklang mit sechs neuen Glocken getestet werden. Die dritte passe wegen ihrer Tonlage nicht mehr in das Geläut und komme in ein Depot, hieß es. epd/nd