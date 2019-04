Tokio. Dem ehemaligen Automanager Carlos Ghosn droht eine Ausweitung der Anklageschrift in Japan. Wie die Nachrichtenagentur Jiji Press am Mittwoch berichtete, prüfen die Ermittler derzeit, den 65-Jährigen wegen Vorwürfen schwerer Untreue zu belangen: Er soll von 2012 bis 2018 Gelder des Autobauers Nissan für private Zwecke abgezweigt und davon unter anderem eine Luxusjacht finanziert sowie Investitionen in das Unternehmen seines Sohnes getätigt haben. Es wäre der vierte Punkt in der Anklageschrift. Ghosn, der auf Kaution auf freiem Fuß ist, will sich kommende Woche auf einer Pressekonferenz äußern. Auf Twitter schrieb er, er werde »die Wahrheit erzählen« darüber, was wirklich passiert sei. AFP/nd