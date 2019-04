Genf. Die UNO hat das Fehlen von fließendem Wasser in jeder vierten Gesundheitseinrichtung der Welt beklagt. Mehr als zwei Milliarden Menschen besonders in südlichen Ländern seien davon betroffen, heißt es in einer am Mittwoch in Genf veröffentlichten Studie des Kinderhilfswerks und der Weltgesundheitsorganisation. In den ärmsten Ländern sei sogar in knapp der Hälfte aller Gesundheitseinrichtungen kein funktionierender Wasserhahn vorhanden. epd/nd