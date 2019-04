Birkenwerder. Ein Regionalzug ist am Dienstagabend vor dem Bahnhof Birkenwerder (Oberhavel) entgleist. Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Bahnverkehrs. Die Untersuchungen gehen in alle Richtungen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Mittwoch. Auch die Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung sei beteiligt. Der Regionalzug war auf der Fahrt von Oranienburg nach Potsdam beim Überfahren einer Weiche mit dem ersten Drehgestell entgleist. Einsatzkräfte evakuierten den Zug, der sieben Fahrgäste an Bord hatte. Verletzt wurde niemand. Die Untersuchungen vor Ort wirkten sich auch am Mittwoch noch auf den Bahnverkehr aus. Die Deutsche Bahn meldete auf ihrer Webseite eine Streckensperrung zwischen Oranienburg und Berlin-Gesundbrunnen. Es kam zu Ausfällen im Regionalbahnverkehr. Auch die S-Bahnlinie S1 war betroffen. Im Ersatzverkehr fuhren Busse. dpa/nd