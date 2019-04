Potsdam. Zum fünften Mal hat sich Brandenburg am Mittwoch am europaweiten »Blitzer-Marathon« beteiligt. Von 0 bis 24 Uhr mussten Autofahrer an mehr als 180 Stellen im Land damit rechnen, geblitzt zu werden, teilte die Polizei mit. Wie viele Blitzer genau aufgestellt wurden, blieb ihr Geheimnis. Schon bis 12 Uhr hatten die Messgeräte 843 Tempoverstöße registriert, wie eine Polizeisprecherin sagte. Ein Autofahrer auf der Bundesstraße B1 bei Hoppegarten (Märkisch-Oderland) wurde gar mit 162 Kilometern pro Stunde erwischt. Erlaubt war an dieser Stelle Tempo 80. dpa/nd