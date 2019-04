Fürstenwalde. Zwei Lastkraftwagen sind auf der Autobahn A12 zwischen Fürstenwalde-West und Storkow (Oder-Spree) zusammengestoßen. Bei dem Unfall am Mittwoch wurde einer der Fahrer leicht verletzt, teilte die Polizei mit. Die A12 musste zeitweise in Richtung Berlin voll gesperrt werden. Bislang gibt es keine Angaben zum Unfallhergang. dpa/nd

Rechter Modemacher Kai Laubach arbeitet für die AfD-Landtagsfraktion und darf in Brandenburg nicht in den Landeswahlausschuss

Die LINKE würde gern mit der SPD eine Regelung gegen Werbung der Bundeswehr an Schulen in Brandenburg beschließen.

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!