Moskau. Der Autokonzern Daimler hat trotz der westlichen Sanktionspolitik sein erstes Werk in Russland eröffnet. Der extra dafür nach Moskau gereiste Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sprach am Mittwoch von einem »Meilenstein für das Engagement von Mercedes-Benz in Russland, aber auch für das Engagement deutscher Unternehmen in Russland insgesamt«. Neben Altmaier nahmen auch der russische Präsident Wladimir Putin sowie Industrie- und Handelsminister Denis Manturow an den Feierlichkeiten teil. Daimler-Chef Dieter Zetsche erklärte, das 250 Millionen Euro teure Werk sei »ein weiterer Baustein unserer Strategie, dort zu produzieren, wo unsere Kunden sind«. Dort entstehen mehr als 1000 neue Arbeitsplätze. Im Industriepark Esipowo nahe Moskau sollen Limousinen der E-Klasse und später auch SUV für den russischen Markt vom Band laufen. AFP/nd