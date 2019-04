Auf den ersten Blick klingen die Zahlen aus der am Mittwoch in Berlin vorgestellten Behandlungsfehlerstatistik der Bundesärztekammer (BÄK) wie eine Erfolgsgeschichte. Die Zahl der an ihre Gutachterkommissionen und Schlichtungsstellen gestellten Anträge war 2018 zum fünften Mal in Folge leicht rückläufig. Insgesamt waren es knapp 11 000, wovon rund 6000 geprüft und entschieden wurden. In 1500 Fällen kamen die Gutachter zu dem Schluss, dass es sich um »Fehler mit kausal verursachten Schäden« handelt und den betroffenen Patienten daher Schadensersatz zusteht. Insgesamt zählte die BÄK 1858 Behandlungsfehler. Zwar bewegten sich die Zahlen angesichts von 20 Millionen Klinikaufenthalten und rund einer Milliarde ambulanten Arzt-Patienten-Kontakten im unteren Promillebereich, dennoch müsse kontinuierlich an einer weiteren Minimierung der Fehler gearbeitet werden, betonte Andreas Crusius, Vorsitzender der Ständigen Konferenz der Gutachterkommiss...

Warum endet dieser Text denn jetzt schon? Mittendrin? Ich möchte den Artikel gerne weiterlesen! Um den ganzen Artikel zu lesen, haben Sie folgende Möglichkeiten: Haben Sie ein Online- oder Kombi-Abo? Dann loggen Sie sich einfach ein. Wenn nicht, probieren Sie doch mal unser Digital-Mini-Abo: Wenn Sie ein Abo haben, loggen Sie sich ein: Benutzername* Passwort* Mit einem Digital-, Digital-Mini- oder Kombi-Abo haben Sie, neben den anderen Abo-Vorteilen, Zugriff auf alle Artikel seit 1990.