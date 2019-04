Im Durchschnitt drei antisemitische Vorfälle in der Hauptstadt

Ob das Thelen gelungen ist, darüber gehen die Meinungen weit auseinander. So urteilt die freie Journalistin Karolin Schwarz, sie habe durch das Porträt »nichts gelernt und dafür eine reportagige, menschelnde Geschichte bekommen«. Elsa Koester, Redakteurin beim »Freitag«, kommt, ebenfalls auf Twitter zu dem Schluss, dass der Text »ein kluges Stück über Auf- und Abstieg der AfD samt Medienkritik und Dekonstruktion breitbeiniger Rechtsmachos« sei.

Die Frage ist, ob das journalistische Genre des Porträts geeignet ist, Menschen, noch dazu erfahrenen Berufspolitikern, Aussagen zu entlocken, die sie nicht zu ihrer gezielten Inszenierung einsetzen. Neben der stilistischen Textqualität, an der im Fall Thelens niemand etwas auszusetzen hat, ist fast noch entscheidender, inwieweit das Porträt einen Erkenntnisgewinn liefert.

Matthias Dell problematisierte bei deutschlandfunk.de solche Homestories bereits 2018, damals am Beispiel des Thüringer AfD-Chefs Björn Höcke. »Irgendwie gilt das als Scoop unter den Journalisten, die Home᠆stories über Neonazis machen, weil es ein bisschen gefährlich scheint, aufregend ist, vielleicht sogar cool.« Dell weist darauf hin, dass es eine bekannte Strategie der AfD ist, gegenüber den Medien andere Worte zu wählen, als sie es sonst in der Öffentlichkeit tun.

Es dürfte vom »Spiegel« bis zur »Zeit« kein sogenanntes Leitmedium im deutschsprachigen Raum gegeben, dessen Reporter nicht bereits ausführlich den Kartoffelkeller in Schnellroda inspizierten oder Kubitschek in seiner Paraderolle als völkischer Bio-Siedler dabei zusahen, wie er seine Ziegen molk.

Thelens Porträt über Frohnmaier sorgt seitdem für ein erneutes Aufflammen des Streits, wie Journalisten mit Vertretern der extremen Rechten umgehen sollten. Während dies der erste große Text in einem bundesweit relevanten Medium über den früheren Chef der AfD-Jugendorganisation war, gaben sich Journalisten bei der Recherche für ihre Homestories über andere völkische Nationalisten wie etwa Götz Kubitschek fast wörtlich die Klinke in die Hand.

Er habe mit dem Bundestagsabgeordneten während seiner eineinhalbjährigen Recherche Hochprozentiges genossen, gestritten und gelacht, warb Thelen auf Twitter für seinen Text in der »SZ«. Im Nachhinein dürfte der Journalist seine flapsige Bemerkung bereuen - oder als geschickten PR-Coup sehen. Denn Aufmerksamkeit war ihm dadurch sicher.

