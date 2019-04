Potsdam. In Brandenburg hat die Polizei im vergangenen Jahr 336 Verstöße im Zusammenhang mit Rettungsgassen registriert. Gezählt wurden Verfahren, bei denen Polizei- oder Rettungswagen behindert oder gefährdet wurden oder es durch die fehlende Gasse sogar zum Unfall kam. Das teilte das Polizeipräsidium mit. Ältere Zahlen zum Vergleich gibt es nicht, da der Tatbestand erst seit Oktober 2017 neu in der Straßenverkehrsordnung aufgenommen wurde und seitdem auch registriert wird. dpa/nd

Die LINKE würde gern mit der SPD eine Regelung gegen Werbung der Bundeswehr an Schulen in Brandenburg beschließen.

Die CDU möchte mit einer unverbindlichen Soll-Bestimmung und anderen Maßnahmen für mehr Frauen in der Kommunalpolitik sorgen

