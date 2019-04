Lehde. Im Spreewalddorf Lehde wird seit Donnerstag wieder mit dem Kahn Post zugestellt. Viele der 65 Haushalte in dem Ort haben keine direkte Straßenanbindung. Postbotin Andrea Bunar liefert daher bis Oktober pro Woche mehr als 600 Briefe, Einschreiben und Postkarten sowie rund 70 Pakete und Päckchen mit dem Kahn aus. Auf ihrer Tour leert die Postzustellerin auch gleich zwei Briefkästen. Außerdem können Kunden der Deutschen Post der 48-Jährigen Sendungen mitgeben oder Briefmarken bei ihr kaufen. Die Obergrenze des Gewichts von Paketen liege bei 31,5 Kilogramm, hieß es. Den Kahn bewegt die 48-Jährige auf ihrer rund acht Kilometer langen Tour mit Muskelkraft. In den ersten Wochen der Saison habe sie daher Muskelkater, berichtete Bunar, die die Post außerhalb der Saison mit dem Auto und teils zu Fuß ausliefert. dpa/nd

