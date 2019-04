Was soll das sein

Brüssel. Lkw-Fahrer auf Europas Straßen sollen nach dem Willen des EU-Parlaments besser vor Ausbeutung geschützt werden. Die Abgeordneten wollen neue Mindestlohnregeln durchsetzen und erreichen, dass Fahrer ihre Hauptruhezeiten außerhalb ihrer Kabinen verbringen und mindestens alle vier Wochen nach Hause zurückkehren. Auf diesen Kompromiss hatten sich am Donnerstag die Abgeordneten in Brüssel nach hitzigen Debatten geeinigt. Nun muss das Parlament mit den EU-Staaten verhandeln, bevor neue Regeln in Kraft treten können. Die Grünen kritisierten, dass wegen Ausnahme bestimmter Fahrten von den Mindestlohnregeln viele Fahrer schlechter bezahlt werden könnten als jetzt. dpa/nd