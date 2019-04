Was soll das sein

Brüssel. Das EU-Parlament hat neue Regeln für Gaspipelines aus Drittstaaten verabschiedet. Eine breite Mehrheit der Abgeordneten stimmte am Donnerstag für eine im Februar mit den Mitgliedstaaten erzielte Einigung. Laut EU-Kommission sollen die neuen Regeln explizit auch für das deutsch-russische Projekt Nord Stream 2 gelten. Demnach sollen Pipelines aus Drittstaaten künftig EU-Regeln unterliegen. Das heißt auch, dass der Betrieb der Leitung und die Belieferung mit Erdgas strikt getrennt werden. Allerdings kann das Land, in dem die Gasleitung zum ersten Mal auf das europäische Netz trifft, in Brüssel Ausnahmen beantragen. AFP/nd