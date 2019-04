Was soll das sein

Düsseldorf. Im Fall des massenhaften Kindesmissbrauchs auf einem Campingplatz in Lügde ist die Zahl der bekannten Opfer inzwischen auf 40 gestiegen, hinzu kommen zwölf Verdachtsfälle. Das teilte Innenminister Herbert Reul (CDU) am Donnerstag im Landtag mit. Auch die Zahl der Beschuldigten habe sich von sieben auf acht erhöht. Zuvor war von 36 Geschädigten und weiteren 15 Verdachtsfällen ausgegangen worden. Die Polizei verfolge inzwischen mehr als 700 Spuren, sagte Reul. Zugleich erschüttert ein neuer Verdachtsfall das Land: Ein Physiotherapeut aus dem westfälischen Bad Oeynhausen soll in seiner Praxis bei Behandlungen pornografische Fotos von Kinder-Patienten gemacht haben. dpa/nd