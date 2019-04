Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Andrzej Duda, Präsident von Polen, spricht bei einer Pressekonferenz in Präsidentenpalast. Die Oppositionsparteien sehen in einer einmal Zahlung an Polens Rentner vor der Europawahl einen Mißbrauch von Steuergeldern zu Wahlkampfzwecken. Foto: dpa/Rafal Guz

Warschau. Polens Rentner sollen im Mai eine Einmalzahlung in Höhe von umgerechnet rund 200 Euro nach Steuern erhalten. Für ein entsprechendes Gesetz der Regierung der Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) stimmte am Donnerstag im Sejm in Warschau eine breite Mehrheit von 396 Abgeordneten, wie die Agentur PAP berichtete. Dagegen waren drei bei 19 Enthaltungen. Die Vorlage muss noch den Senat passieren, was aber als sicher gilt.

Mehrere Oppositionspolitiker wie die Abgeordnete Monika Rosa von der liberalen Partei Nowoczesna warfen der Regierung vor, Steuergelder für Wahlkampfzwecke zu missbrauchen. In Polen findet die EU-weite Europawahl wie in Deutschland am 26. Mai statt. Regierungschef Mateusz Morawiecki betonte, die Zahlung sei kein Geschenk, sondern »schlicht ein riesiges Zeichen der Dankbarkeit«.

Lesen sie auch zum Thema: Umfrage: Bundesbürger bei EU gespalten

Familienministerin Elzbieta Rafalska begründete die Wahl des Monats damit, dass im Mai Mutter- und Vatertag gefeiert würden. »Unsere geliebten Mütter, die im Rentenalter sind, erhalten dies als Unterstützung«, betonte die 64-Jährige. Kritiker wandten daraufhin ein, dass zwar der Muttertag in Polen am 26. Mai gefeiert wird, der Vatertag traditionell aber erst am 23. Juni. dpa/nd