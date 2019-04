Ultra-orthodoxe jüdische Männer und Kinder an einem für Männer reservierten Strand bei Tel Aviv. Foto: dpa/Gil Cohen Magen

Israel! So mancher Fan des Eurovision Song Contests hat schon nach Flügen, nach Hotels geschaut, denn neben den Massen, die das jährliche Ereignis vor dem Fernseher verfolgen, gibt es auch einige Zehntausend in aller Welt, die dem Wettbewerb hinterher reisen, um ihn live in der Halle zu verfolgen. Da im vergangenen Jahr die Israelin Netta Barzilai mit »Toy« gewonnen hat, wird der ESC in diesem Jahr in der Zeit vom 14. bis zum 18. Mai in Tel Aviv ausgetragen: Nachdem es den Fan in den vergangenen Jahren nach Kiew, Baku oder Düsseldorf verschlagen hatte, steigert die Aussicht auf Sonne, Strand und Party die Vorfreude erheblich.

Doch Anfang des Jahres kam der Schock. Mehrere hundert Euro, das Dreifache der Eintrittspreise für ein Madonna-Konzert, rufen die Veranstalter für die Hallentickets auf; dass man gleichzeitig auch mit Madonna über einen Auftritt verhandelt - geschenkt. Zeit für die Fans, die eigenen Prämissen zu hinterfragen:...