Berlins Luke Sikma (r.) steht schon im Europapokalfinale. Auch Bambergs Augustine Rubit könnte das schaffen. Foto: imago/Jan Huebner

Bambergs Basketballer haben in dieser Woche für ein Novum gesorgt. Die Franken feierten am Mittwochabend bei Titelverteidiger AEK Athen den Einzug ins Halbfinale der Champions League und haben damit als drittes deutsches Team in dieser Saison den Sprung unter die Top Vier eines europäischen Klubwettbewerbs geschafft - das gab es zuvor noch nie.

Das selbsterklärte und bislang größenwahnsinnig wirkende Ziel »Stärkste Liga Europas 2020« zu werden, ist zwar noch immer ein gutes Stück entfernt. Mit ihren internationalen Erfolgen lassen die Clubs der Basketball-Bundesliga aber dennoch kräftig aufhorchen. »Schon die letzten Jahre zeigten, dass dies keine zufällige Momentaufnahme ist, sondern Konsequenz der Arbeit in den Klubs und der durch die Liga geschaffenen Rahmenbedingungen«, sagte BBL-Geschäftsführer Stefan Holz der dpa am Donnerstag. »Es gilt in den kommenden Jahren, diese Entwicklung zu bestätigen und auch mal mit einem europäisc...