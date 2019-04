Foto: laif/Alex Kraus

Sie haben Ihre Vorreiterrolle angenommen, schreiben Sie in Ihrem neuen, Ihrem zweiten Buch. Sie kämpfen weiter?

Ja, ich kämpfe weiter, sowohl gegen meine Verurteilung vor dem Amtsgericht Gießen im November 2017 wie auch gegen die Ablehnung meines Berufungsersuchens vor dem Gießener Landgericht im Oktober 2018. Gegebenenfalls werde ich den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte anrufen. Denn das Recht auf Informationsfreiheit ist ein Menschenrecht. Und es darf Frauen erst recht nicht in ihren höchst eigenen Belangen vorenthalten werden.

Die Frauen sind oft nicht gut informiert und in einer äußerst verzweifelten Lage, wenn sie uns anrufen. Ich hatte mit verpfuschten oder halb ausgeführten Aborten zu tun, habe so viele dramatische Schicksale erlebt, dass ich nicht länger schweige. Ich werde so lange kämpfen, bis die Benachteiligungen, die sich aus dem Naziparagrafen 219a und dem Paragrafen 218 ergeben, beseitigt sind.

