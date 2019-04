»Box80«, der neue »Penny«-Supermarkt in der Berliner Boxhagener Straße, hätte fast einen geilen Innovationspreis bekommen. Drinnen ist alles in Street-Art-Optik gehalten beziehungsweise in dem, was Leute, die nichts auf Street Art geben, sich darunter vorstellen. Bunte, graffitieske Bilder schmücken den Discounter, Jugendlichkeit soll er verheißen, glattgebügelt sind die sonst so ungezügelten jugendlichen Schmierereien der Gattung, eingebettet in etwas Sinnvolles: den Konsum. Es ist das gerade noch so erträgliche Maß an Crazyness, bei dem nicht die Gefahr besteht, dass die neuen Kiezbewohner, die sich die steigenden Mieten noch leisten können, davon abgehalten werden, im »Box80« auch ihre Milch und ihr Gemüse zu kaufen.

Kapitalismus frisst Jugendkultur, das ist konsequent und nichts allzu Neues. Gleichzeitig wird überall gut daran gearbeitet, auch sonst alles Frische, Junge, Naive und noch wenig Geformte als minderwertig zu labeln, insofern es sich nicht einreiht in das, worauf man sich als Gesellschaft längst geeinigt hat. Die Fridays for Future, an denen Schüler*innen während der Unterrichtszeit für den Klimaschutz demonstrieren, werden vor allem dafür kritisiert, dass die Kids sich der Schulpflicht entziehen, keine Rädchen mehr sein wollen. Sie gehen mal nicht hin, holen sich in dieser Zeit nichts ab, was sie später zu richtig guten Menschen macht, leisten nichts Sichtbares. Jeden Tag irgendwo hingehen, da ein paar Stunden was tun und dann erschöpft nach Hause gehen, so muss das sein, sonst herrscht hier Anarchie!

Die Proteste von jungen Menschen gelten seit jeher als fehlgeleitet, lächerlich und unvernünftig. Ich erinnere mich, dass meiner Generation noch vorgeworfen wurde, wir sollten doch bitte mal wieder etwas machen, wir seien zu unpolitisch, wir interessierten uns für nichts. Die heutige Jugend hingegen soll am besten gar nichts mehr machen, denn sie macht alles falsch. Die Arroganz ihr gegenüber tritt den Medien aus allen Poren. Junge Feministinnen werden herablassend als »Netzfeministinnen« bezeichnet, weil sie wie alle anderen das Internet als Plattform nutzen. Journalistische Beiträge zu »gefährlichen Jugendtrends« sind immer wieder die erfolgreichsten Clickbait-Artikel, die ein paar blöde Videos von Jugendlichen zu vielsagenden Phänomenen adeln und sie durch Artikel erst dazu machen und dabei auf das Ressentiment gegen eine verblödete Jugend setzen. Wir sind so geworden, wie wir nie sein wollten, let’s face it. Die Abwertung neuer Musik in ständiger Referenz auf die Beatles? Ach, bitte. Und so wichtig eine vernünftige Regelung von Urheberrechten ist: Ignoranz gegenüber Jugendkulturen samt ihrer Proteste durch die Einführung von unhandelbaren Uploadfiltern - nee, so nicht.

Das hier liest wohl eh kein allzu junger Mensch. Falls doch: Lasst eure Kultur nicht von »Penny« verwursten. Lasst euch eure Plattformen nicht diktieren. Macht halt mal blau. Und wir können vielleicht doch noch was lernen, auch wenn wir gar nicht mehr zur Schule gehen.