Eine »alarmierende Zahl von 82 Millionen BürgerInnen in Europa sind mit viel zu hohen Mieten konfrontiert«, warnen die Initiator*innen der Europäischen Bürgerinitiative »Housing for all« (zu dt.: Wohnraum für alle). Sie sammeln seit dem 18. März europaweit die benötigten eine Million Unterschriften. Ihr Ziel: In der EU bessere Voraussetzungen für leistbaren Wohnraum schaffen.

Als leistbar definieren Forscher*innen zumeist, dass Menschen nicht mehr als 40 Prozent ihre...