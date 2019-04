Sandrine Woinzeck vor der »AmMa 65« Foto: nd/Ulli Winkler

Das Problem steigender Mieten in Berlin ist so groß geworden, dass Sandrine Woinzeck in Vollzeit dagegen ankämpft. Netzwerken, beraten und Immobilienspekulation ein Gesicht geben, damit beschäftigt sie sich größtenteils unentgeltlich. »Es reicht nicht, wenn wir auf die Straße gehen, wir müssen Investigationsarbeit machen«, meint Woinzeck. »Deshalb wollen wir herausfinden, wer diese Leute sind, die Mieten in die Höhe treiben. Es ist viel einfacher, gegen Menschen zu kämpfen statt gegen eine GmbH oder ein GmbH-Netzwerk aus Luxemburg. Ab diesem Moment kommt diese ethische Dimension wieder.«

Die Philosophin berät seit ein paar Jahren Hausgemeinschaften, deren Häuser zum Verkauf stehen. Bei der Initiative »Häuser verkaufen« versucht sie Immobilien in den Besitz gemeinwohlorientie...