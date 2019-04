Etwas zärtliches und wolliges. Illustration: Rotraut Susanne Berner.

Natürlich ist dieses Buch nicht nur für Kinder gedacht. Erwachsene werden es kaufen, weil es von Christoph Hein ist und weil ihnen der Titel gefällt: »Alles, was du brauchst«. Was braucht man? Genug zu essen, ein Dach überm Kopf - doch selbst der Autor hat als Kind drei große Koffer gepackt, als er ins Krankenhaus musste. Und die Eltern ließen es zu. Dem Vater gilt keines der kurzen Kapitel, aber der Mutter: »Deine Mama ist die wichtigste Frau in deinem Leben…, weil sie dich zur Welt brachte…, weil sie dich im Arm hielt ... Weil sie später bei dir am Bett saß, dir Bücher vorlas, dich streichelte, dir den Gutenachtkuss gab. Und weil sie immer so gut gerochen hat.«

Hilfreich ist es, wenn man auch einen Freund, gar eine ganze Clique, hat und eine lebenskluge Tante Magdalena (wi...