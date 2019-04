Zwei Autos lieferten sich auf der Stadtautobahn A 100 ein illegales Rennen und verursachten einen Unfall mit einem Taxi. Der Taxifahrer sah am Samstagabend kurz vor Mitternacht in Höhe Alboinstraße im Rückspiegel zwei Autos rasen. Eins überholte ihn auf der rechten Spur, das andere rammte ihn von hinten. Beide Raser fuhren ohne Stop weiter. Polizisten entdeckten anschließend einen der Wagen in der Nähe. Der 29-jährige Fahrer musste seinen Führerschein abgeben, das Auto wurde beschlagnahmt. dpa/nd