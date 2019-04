Bangkok. Einem populären Oppositionspolitiker in Thailand droht eine Anklage wegen Aufwiegelung. Thanathorn Juangroongruangkit musste deshalb am Samstag auf einer Polizeiwache in Bangkok erscheinen. Der Milliardär steht an der Spitze der neuen Partei Future Forward, die vor allem bei jungen Wählern beliebt ist. Sie setzt sich gegen die regierende Militärjunta ein. AFP/nd