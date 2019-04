Berlin/Caracas. Mit landesweiten Massenprotesten in 358 Städten und Gemeinden hat Venezuelas Opposition den Druck auf Präsident Nicolás Maduro erhöht und erneut seinen Rücktritt gefordert. »Der Sieg in Venezuela ist ein Sieg der Demokratie. Es fehlt wenig und wir erreichen ihn«, rief Oppositionsführer Juan Guaidó auf der Hauptkundgebung am Samstag in Caracas seinen Anhängern zu, wie die Tageszeitung »El Nacional« berichtete. epd/nd