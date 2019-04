Im Tarifstreit bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) ist eine Einigung erzielt worden. Das teilten die Gewerkschaft ver.di und der Kommunale Arbeitgeberverband am Freitag mit. Die rund 14 400 Mitarbeiter der BVG und des Tochterunternehmens Berlin Transport sollen rückwirkend zum 1. Januar eine Lohnerhöhung um acht Prozent erhalten. Die Steigerung soll dabei mindestens 350 Euro pro Monat betragen. »Dieser Abschluss ist einmalig«, sagte BVG-Personalvorstand Dirk Schulte. Fahrpreiserhöhung sind nun nicht ausgeschlossen. »Die BVG muss die Mittel aufbringen«, sagte eine Sprecherin von Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD). Der Tarifabschluss erhöht die Personalkosten von bisher rund 600 Millionen Euro im Jahr um 102 Millionen Euro. Die Mitarbeiter haben sich das verdient, sagte BVG-Sprecherin Petra Nelken. »Jetzt müssen sich alle an einen Tisch setzen und überlegen, aus welchen Quellen man die 100 Millionen finanzieren kann.« dpa/nd

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!