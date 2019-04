Unter dem Motto »Gemeinsam gegen Verdrängung und Mietenwahnsinn« haben in Berlin rund 40 000 Menschen demonstriert. Foto: imago/Christian Spicker

Berlin. Rund 55 000 Menschen haben nach Angaben der Veranstalter am Samstag in 19 deutschen Städten gegen steigende Mieten protestiert. Die größte Demonstration fand in Berlin mit etwa 40 000 Teilnehmenden statt, teilte das »Bundesweite Bündnis Mietenwahnsinn« mit. Zeitgleich begann in der Hauptstadt die Unterschriftensammlung für das Volksbegehren »Deutsche Wohnen & Co enteignen«.

SPD-Chefin Andrea Nahles erklärte, sie lehne Enteignungen ab, stattdessen forderte sie einen Mietenstopp. Der CS...