Magdeburg. Mehrere Hundert Menschen haben in Magdeburg für ein solidarisches Miteinander und gegen Rassismus demonstriert. Laut Polizei zogen mehr als 200 Menschen aus dem bürgerlichen und linken Spektrum am Samstagabend zunächst durch die Innenstadt und versuchten dann, mit einer Sitzblockade einen Fackelmarsch des rechten Spektrums zu blockieren. Die Blockade wurde von Einsatzkräften aufgelöst. Zu dem spätabendlichen rechten Fackelmarsch kamen laut Polizei ebenfalls rund 200 Teilnehmer, die nach eigenem Bekunden gegen eine »Islamisierung Magdeburgs« protestierten. Es war der zweite Marsch dieser Art in der Stadt. dpa/nd