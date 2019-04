Aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken Foto: dpa/Tobias Kleinschmidt

Zahlungskarten waren lange ein Prestigeobjekt. Heute gehören Debit- und Kreditkarten für Millionen von Bundesbürgern zum Alltag wie Auto, Farbfernseher oder Internet. Dabei hatte alles mit einem eigentlich harmlosen Essen einiger Herren in New York angefangen: Frank McNamara und Ralph Schneider wollten Freunden etwas ganz Besonderes bieten. Sie gingen mit ihnen in ein teures Restaurant und speisten, wie vorher mit dem Besitzer abgesprochen - auf Pump. So etwas hatte es bis dahin noch nicht gegeben!

Geboren war damit der »Diners Club« (Festmahl-Verein) und damit die erste Kartenorganisation der Welt. Diese Geschichte spielte in den fünfziger Jahren. Diners-Club-Kreditkarten wurden bald populär. Bis in die 1990er Jahre galt dies hauptsächlich für die Vereinigten Staaten. Seither haben Zahlungskarten aller Art die Welt erobert. So benutzt in der Bundesrepublik nahezu jeder die Debitkarte einer Bank oder Sparkasse. Mit einer Debitkart...