Khartum. Die sudanesische Armee ist am Montag angesichts der seit Tagen anhaltenden Proteste von Regierungsgegnern vor ihrem Hauptquartier aufmarschiert. Die Soldaten ließen die Demonstranten laut Augenzeugen aber gewähren und riegelten stattdessen mehrere Zufahrtsstraßen zu dem Militärkomplex in Khartum ab, nachdem Geheimdienst und Polizei Tränengas in die Menge gefeuert hatten. Die Organisatoren der Protestkundgebung gegen den umstrittenen Präsidenten Omar al-Baschir hatten die Armee zuvor aufgerufen, sich auf die Seite der Demonstranten zu stellen. AFP/nd