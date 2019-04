Bukarest. In Rumänien beginnt demnächst ein Prozess gegen den früheren Staatschef Ion Iliescu im Zusammenhang mit der Tötung Hunderter Menschen nach dem gewaltsamen Sturz des Diktators Nicolae Ceausescu 1989. Wie die Generalstaatsanwaltschaft am Montag mitteilte, sind Iliescu, Ex-Vizeregierungschef Gelu Voican-Voiculescu (1989-1990) und der Ex-Luftwaffenchef Iosif Rus der Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt. Als damals führende Umstürzler sollen sie für die Tötung von 862 Rumänen durch Sicherheitskräfte verantwortlich sein, die 1989 kurz nach Ceausescus Entmachtung gegen Demonstranten vorgingen. Zum Termin für den Prozessbeginn gab es zunächst keine Angaben. dpa/nd

