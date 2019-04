Foto: AFP/Isabel Infantes

In unserem heutigen Bericht geben wir einen Überblick über die möglichen Abläufe dessen, was wir der Einfachheit halber Brexit nennen wollen. Die beste Lösung des Dilemmas vollzieht Theresa May mit der Methode, den Austrittstermin immer weiter zu verschieben. Damit wird sowohl dem Wählervotum Genüge getan als auch den Warnungen derjenigen, die den Austritt für keine gute Idee halten. Das sind so die Kompromisse, die es nur in einer Demokratie geben kann. Es soll also niemand mit angeblichen Demokratiedefiziten der EU kommen.

Manch ein Auftreten, das einem deutschen Repräsentanten nicht zustünde, ist bei einem Vertreter Europas nicht problematisch. Der Brexit ist für alle Politiker und Journalisten, die in europäischen Dimensionen denken, bitter, denn dadurch verkleinern sich ihre Dimensionen. Wer Politik macht oder bespricht, hat meistens Kompetenzwissenschaften studiert und vielleicht sogar einen akademischen Grad darin erlangt. ...