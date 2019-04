Auch in Australien sind die Schilder und Losungen der Schüler bunt und vielfältig. Foto: dpa/Mick Tsikas

Berlin. Die Schüler- und Studenteninitiative »Fridays for Future« hat eine radikale Reduzierung der Treibhausgasemissionen bis 2035 gefordert. Um das sogenannte Nettonull-Ziel zu erreichen, müsse bis 2035 die Energieversorgung vollständig durch erneuerbare Energien erfolgen, hieß es in einem am Montag in Berlin vorgestellten Papier der Schülerstreikbewegung. Zudem hält »Fridays for Future« an der Forderung nach einem Kohleausstieg bis 2030 fest. Präsentiert wurde der Forderungskatalog von »Fridays for Future« im Museum für Naturkunde mi...